Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ungehorsamshaft: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl binnen weniger Stunden

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 24. Januar 2024 versuchte sich ein junger Mann der Strafverfolgung zu entziehen. Gegen 12:45 Uhr stellten Beamte der Bundespolizei den 22-Jährigen auf dem Hauptbahnhof Magdeburg fest und kontrollierten ihn. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien wurde bekannt, dass er eigentlich in einem Gerichtssaal und nicht auf dem Bahnhof angetroffen werden sollte. Er blieb seiner Gerichtsverhandlung am selbigen Vormittag unentschuldigt fern. Folglich erließ die zuständige Richterin einen Untersuchungshaftbefehl. Der Deutsche wurde zur Sachverhaltsklärung in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg gebracht. Gegen 15:00 Uhr erfolgte die Vorführung beim Amtsgericht Magdeburg. Dort wurde die Ungehorsamshaft bestätigt und der Mann dementsprechend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

