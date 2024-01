Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 33-Jähriger reist ohne Ticket, mit 1,89 Promille: weitere Anzeigen folgen prompt

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 23. Januar 2024 wurde die Bundespolizei gegen 18:45 Uhr durch die Notfallleitstelle der Bahn über eine Leistungserschleichung informiert und um Unterstützung gebeten. Nach ersten Erkenntnissen nutzte ein 33-Jährige einen Zug auf der Strecke von Stendal nach Magdeburg ohne ein für die Fahrt erforderliches Zugticket zu besitzen. Zudem verhielt er sich unflätig, belästigte andere Reisende, urinierte auf den Boden des Zugabteils und wirkte stark alkoholisiert. Eine verständigte Streife empfing jenen Mann mit Ankunft der Regionalbahn am Magdeburger Hauptbahnhof. Auf dem Bahnsteig beleidigte er die Beamten mit ehrverletzenden Worten. Zum Zwecke der zweifelsfreien Identitätsfeststellung wurde der aus Guinea-Bissau Stammende in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg mitgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 1,89 Promille. Er erhält Anzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, Beleidigung sowie wegen des Verunreinigens von Bahnanlagen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell