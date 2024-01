Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ein Aufkleber führt zu Faustschlägen ins Gesicht

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 26. Januar 2024 gegen 21:15 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle (Saale) über eine erfolgte Körperverletzung auf Bahnsteig 12/13 informiert. Umgehend begab sich eine Streife zu dem besagten Ereignisort. Ein Zeuge schilderte kurz seine Beobachtungen zur begangenen Körperverletzung und deutete auf den Geschädigten, der unweit der Einsatzkräfte, im Raucherbereich stand. Das 34-jährige Opfer hatte wiederum zuvor beobachtet, wie eine männliche Person einen Aufkleber mit Fußballbezug an einen in der Nähe befindlichen Automaten geklebt hatte und weiterging. Der aufmerksame Iraner versuchte daraufhin den Sticker zu entfernen. Dies entging dem Aufklebenden jedoch nicht. Daraufhin bedrängte er den Mann und schlug ihm zuerst eine Flasche aus der Hand und danach mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Danach ließ der Deutsche von ihm ab, brachte einen neuen Sticker an und begab sich in den bereitstehenden Zug in Richtung Saalfeld. Weitere Zeugen teilten der alarmierten Streife mit, dass der Beschuldigte in den auf Bahnsteig zwölf wartenden Zug gestiegen sei. Die Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen allein in einer Sitzgruppe fest und forderten ihn auf, den Zug zur Sachverhaltsklärung gemeinsam zu verlassen. Dieser Aufforderung folgte der 39-Jährige ohne zu zögern. Nach einer Belehrung und Feststellung seiner Identität gab er die Körperverletzung, die nach seinen Angaben auf einer Provokation des Geschädigten beruhte, zu. Ihm wurde mitgeteilt, dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eröffnet wird.

