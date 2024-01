Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mit Dolch im Bahnhof Nordhausen unterwegs

Nordhausen, Bahnhof Nordhausen (ots)

Gleich drei Anzeigen bekam ein 28-jähriger Mann am Bahnhof in Nordhausen.

Am Mittwochnachmittag beschäftigte ein 28-jähriger Somalier in mehrfacher Hinsicht die Bundespolizei des Reviers in Nordhausen. Die Beamten wurden gegen 15:30 Uhr durch Sicherheitspersonal eines Eisenbahnverkehrsunternehmens darüber informiert, dass ein Mann mit einem messerähnlichen Gegenstand bestückt im Bahnhof unterwegs sei und in der Verkehrsstation uriniert habe.

Der Mann konnte durch die Bundespolizisten schnell ausfindig gemacht werden. Im Hosenbund steckte ein offen getragener Dolch. Diese Waffe wurde umgehend sichergestellt. Auch die Stelle des wilden Urinierens im Bahnhof konnte nahe eines Kiosks lokalisiert werden. Weil der Mann in der Vergangenheit mehrfach mit der Polizei und dem Gesetz in Berührung kam, war bekannt, dass gegen den Somalier seit längerem ein Hausverbot der Deutschen Bahn besteht. Reiseabsichten hatte der Mann nachweislich nicht.

Die Bundespolizei musste in diesem Fall gleich drei Anzeigen gegen die Person fertigen. Es wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Hausfriedensbruch, eines Verstoßes nach dem Waffengesetz und wegen dem Verunreinigen der Bahnanlagen gefertigt.

Der Mann wurde nach Abschluss aller Maßnahmen aus dem Bahnhof verwiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell