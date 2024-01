Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Quartett mit Vielzahl an Drogen und Bargeld in Schlangenlinien unterwegs

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 25. Januar 2024 erweckte eine vierköpfige Gruppe in einem Fahrzeug im Stadtgebiet Magdeburg, zu später Stunde, die Aufmerksamkeit einer Streife der Bundespolizei. Das Fahrzeug kam ihnen in Schlangenlinien entgegen. Für die Beamten bestand der Straftatverdacht der Trunkenheit im Verkehr im Raum. Das Fahrzeug konnte eingeholt und die Insassen kontrolliert werden. Hierbei stellten die Bundespolizisten zwei weibliche Personen im Alter von 32 und 37 sowie zwei Männer im Alter von 35 und 38 Jahren fest. Der 35-jährige Fahrer wirkte zunehmend nervös und gab unglaubwürdige Gründe für sein Fahrverhalten an. Durch die Beamten wurde die zuständige Landespolizei informiert. Einsatzkräfte waren kurze Zeit später am Ereignisort. Bei der Durchsuchung der Personen sowie des Fahrzeuges wurden insgesamt circa 40 Gramm, vermutlich Crystal Meth, circa 20 Gramm, vermutlich Kokain, und Bargeld in Höhe von 4.800 Euro fest- und anschließend sichergestellt. Bei dem Fahrer verlief ein Drogenschnelltest zudem positiv. Dementsprechend wird ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln gegen die vier Deutschen eingeleitet. Außerdem muss sich der Kraftfahrzeugführer im Weiteren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

