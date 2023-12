Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher scheitern

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Neustraße;

Tatzeit: zwischen 28.12.2023, 19.00 Uhr, und 29.12.2023, 12.30 Uhr;

In den Lagerraum eines Geschäfts wollten Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Gronau. Die Täter versuchten vergeblich, eine Seitentür zu dem Gebäude an der Neustraße aufzuhebeln. Die betreffende Tür befindet sich auf der Rückseite am Eschbach. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell