Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versammlungen in Neustadt an der Weinstraße am 27.01.2024

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 27.01.2024 fanden im Stadtgebiet Neustadt an der Weinstraße ein Aufzug und eine Mahnwache statt. An dem Aufzug unter dem Motto "Alle zusammen gegen den Faschismus" nahmen ab 11:55 Uhr ca. 1300 Personen teil. Der Aufzug begann am Parkplatz Festwiese und führte durch die Innenstadt. Auf Grund der unerwartet hohen Teilnehmerzahl wurde die Abschlusskundgebung kurzfristig vom zu kleinen "Hetzelplatz" auf den "Daniel-Meininger-Platz" vor dem Saalbau verlegt. Hierzu musste kurzzeitig die Landauer Straße/ B 39 gesperrt werden. Auf dem Marktplatz fanden sich ab 15:00 Uhr unter dem Motto "NIE WIEDER ist JETZT - Aufstehen für die Demokratie" ca. 2500 Teilnehmer ein. Beide Veranstaltungen verliefen absolut friedlich und störungsfrei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell