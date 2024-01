Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hettenleidelheim - Frontalzusammenstoß auf der B 47, glücklicherweise niemand verletzt

Hettenleidelheim (ots)

Am 26.01.2024 gegen 23:20 Uhr befuhr eine 20-jährige Hyundai-Fahrerin die B 47 von Eisenberg kommend in Fahrtrichtung Hettenleidelheim. Ein 84-jähriger KIA-Fahrer fuhr in entgegengesetzter Richtung. Vermutlich aufgrund geistiger Mängel geriet der 84-Jährige über eine längere Strecke auf die Gegenfahrbahn, wodurch es kurz vor Ortseingang Hettenleidelheim, aus Richtung Eisenberg kommend, zum Frontalzusammenstoß der beiden Pkw kam. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. An den Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 10000,-EUR. Gegen den 84-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Dessen Führerschein wurde sichergestellt.

