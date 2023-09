Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Engden - zwei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Engden (ots)

Heute Morgen gegen 7.40 Uhr fuhr der 18-jährige Fahrer eines Audi A7 die Schüttorfer Straße in Richtung Nordhorn. Im Rahmen dessen überholte er in einer langgezogenen Rechtskurve mehrere Fahrzeuge. Dabei kam es mit einem in entgegengesetzter Richtung 26-jährigen Fahrer eines Kia Ceed zum Frontalzusammenstoß. Durch den Zusammenstoß wurde der 18-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt und musste, während der ärztlichen Betreuung, aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Fahrer kamen anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

