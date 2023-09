POL-EL: Nordhorn - Straßenlaterne angefahren - Zeugen gesucht

Haselünne (ots) - Zwischen dem 15. September 14.00 Uhr und 16. September 18.00 Uhr kam es in der Laurentiusstraße in Haselünne zu einem Diebstahl. Dabei öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam eine Opferkerzen-Kasse in der St. Laurentius Kirche. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 958700 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

