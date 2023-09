Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Bereits am 7. September kam es in Nordhorn am Radweg entlang des Stadtparks gegen 17.00 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Einer der Beteiligten flüchtete von der Unfallstelle. Das benutzte Rad (siehe Fotos) ließ er zurück. Es handelte sich um ein silbern überlackiertes Mountainbike der Marke "Bergamont". Der Flüchtige wird als etwa 14 bis 16 Jahre alt und circa 1, 85 Meter groß beschrieben. Er hatte eine Glatze. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell