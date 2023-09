POL-EL: Lorup - Zeugen nach Diebstahl aus Rohbau gesucht

Samern (ots) - Am Montag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Salzbergener Straße in Samern alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Motorraum eines VW während der Fahrt auf der A31 in Brand. Der Fahrer verließ die Autobahn und konnte den Pkw an der Salzbergener Straße abstellen. Er wurde durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Das Feuer ...

