HZA-DD: Zoll: Finanzkontrolle Schwarzarbeit kontrolliert auf der Hutbergbühne in Kamenz

Am 4. Juni 2023 führte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Dresden verdachtsunabhängige Prüfungen im Vorfeld des Roland Kaiser Konzertes auf der Hutbergbühne in Kamenz durch. In der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr wurden rund 100 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen des Sicherheitsdienstes sowie der gastronomischen Einrichtungen nach ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. Dabei wurden bereits vor Ort zahlreiche Verstöße festgestellt. So waren eine Vielzahl von Beschäftigten vor allem im Gastrobereich nicht zur Sozialversicherung angemeldet. Darüber hinaus wurde in mehreren Fällen die Mitwirkungspflicht der befragten Personen bei der Erfassung der erforderlichen Angaben verletzt. An der Maßnahme waren 20 Zöllnerinnen und Zöllner sowie Kontrolleure des Ordnungsamtes des Landratsamtes Kamenz beteiligt.

