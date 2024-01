Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Versuchter Einbruch

Grünstadt (ots)

Die Eigentümerin eines Einfamilienhauses in der Hochgewanne in Grünstadt stellte am 26.01.2024 eine Hebelspur an ihrer Eingangstür fest. Deren Nachbarin konnte am 25.01.2024 zwischen 19:50 - 20:00 Uhr zwei männliche Personen im Eingangsbereich sehen, welche weggegangen wären, als ein Licht im Eingangsbereich angegangen sei. Vermutlich versuchten die Personen zuvor die Eingangstür aufzuhebeln, jedoch ohne Erfolg. An der Eingangstür entstand durch eine Hebelspur leichter Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

