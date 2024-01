Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trickdiebstähle in Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, 24.01.24, kam es im Innenstadtbereich von Neustadt zu drei Trickdiebstählen. Gegen 10:30 Uhr wurde ein Passant im Bereich Hindenburgstraße von einer männlichen Person, bezüglich dem Wechseln von Kleingeld angesprochen. Als der Mann in seinem Gelbeutel nachschaute zog der Täter diesem verschiedene Dokumente aus dem seitlichen Geldbeutelfach. Gegen 11:30 Uhr sprach der vermutlich gleiche Täter in der Fußgängerzone, Hauptstraße, ein älteres Ehepaar an. In einem unbeobachteten Moment entwendete der Täter die Handtasche der Frau, welche diese kurz abgelegt hatte. Gegen 14:30 Uhr kam es noch zu einem Trickdiebstahl in einem Geschäft, Bereich Laustergasse. Im Verlauf dieser Handlung war es den zwei Tätern gelungen Geld aus der Kasse zu entwenden. Bei Hinweisen bittet die Polizei um Mitteilung an die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321-854-0.

