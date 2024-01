POL-PDNW: Drei Fälle wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort...

Freinsheim (ots) - Am Donnerstag, 25.01.24, gegen 22.30 Uhr geriet ein Rohbau in Freinsheim in der 4. Querstraße aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr war bis 05.15 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zwischenzeitlich drohte das Feuer auf die Nachbaranwesen überzugreifen, weswegen die Gebäude geräumt wurden. Ein Nachbaranwesen ist auf Grund des übergegriffenen Brandes aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Anwohner kamen in einem Weingut unter. Gegen ...

