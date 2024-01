Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fehlender Versicherungsschutz führt zur Aufklärung einer weiteren Straftat

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 25.01.2024 um 13:00 Uhr wurde ein 15-Jähriger aus Haßloch mit einem E-Scooter in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass der E-Scooter im August 2023 in Haßloch entwendet wurde. Daher wurde der E-Scooter sichergestellt. Nun kommen auf den jungen Fahrer Strafverfahren wegen des Diebstahls, sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

