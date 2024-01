POL-PDNW: Falsche Bankmitarbeiter

Obrigheim (Pfalz) (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag, 22.01.2024, 20:30 Uhr und Dienstag, 23.01.2024, 08:00 Uhr, wurde der Pkw Hyundai i30, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand im Friedhofweg in Obrigheim abgestellt war, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Beim Herantreten an sein Fahrzeug bemerkte der Fahrer einen Schaden am vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des unfallverursachenden Fahrzeugs hat den Hyundai ...

