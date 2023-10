Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Geldbörse gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben einem 46-jährigen Dülmener am Mittwoch (11.10.23) die Geldbörse gestohlen. Gegen 21.45 Uhr war er zunächst im Rewe-Markt an der Münsterstraße einkaufen. An seinem Fahrrad verwickelte ihn eine männlichen Person in ein Gespräch. Wenige Minuten später stellte der Dülmener den Diebstahl seiner Geldbörse fest, die sich in seiner rechten hinteren Hosentasche befand.

Personenbeschreibung des Unbekannten:

- männlich - deutscher Herkunft - heller Hautton - etwa 1.70 bis 1.80 m - etwa 55 und 60 Jahre alt - schlanke Statur - kurze Haare, weiß-grau - helle Augen (blau-grau) - Dreitagebart - hellblauer Pullover - helle, lockere Hose - dunkler Rucksack - Sprache: hochdeutsch

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise und rät:

- Taschendiebe lassen sich sehr häufig am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell