Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand eines Rohbaus

Freinsheim (ots)

Am Donnerstag, 25.01.24, gegen 22.30 Uhr geriet ein Rohbau in Freinsheim in der 4. Querstraße aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr war bis 05.15 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zwischenzeitlich drohte das Feuer auf die Nachbaranwesen überzugreifen, weswegen die Gebäude geräumt wurden. Ein Nachbaranwesen ist auf Grund des übergegriffenen Brandes aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Anwohner kamen in einem Weingut unter. Gegen 07.15 Uhr wurde erneut Qualm im Bereich des Dachs des geräumten Anwesens gemeldet. Die Feuerwehr ist aktuell mit den Nachlöscharbeiten der Glutnester in der Dachdämmung beschäftigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der Sachschaden kann noch nicht genauer beziffert werden, dürfte jedoch im sechsstelligen Bereich liegen. Nach aktuellem Stand kann zur Brandursache noch keine Aussage getroffen werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell