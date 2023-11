Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Gegenverkehr übersehen

Lippe (ots)

Am Samstagabend um 20:03 Uhr kam es in Bad Salzuflen im Kreuzungsbereich der Oerlinghauser Straße und der Straße Am Zubringer zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 21-jährige Bad-Salzufler stand mit seinem BMW X5 zunächst vor einer roten Ampel. Als ihm Grünlicht angezeigt wurde, fuhr er mit seinem SUV an und beabsichtigte, nach links in die Oerlinghauser Straße abzubiegen. Dabei übersah er die entgegenkommende und vorfahrtberechtigte Mini-Fahrerin. Die Bielefelderin war in Richtung Asemissen unterwegs. Durch den Zusammenprall wurde die 27-Jährige und ihr Beifahrer leicht verletzt. Zur ambulanten Behandlung wurden beide mit dem Rettungswagen dem Klinikum Herford zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch eine benachrichtigte Abschleppfirma abtransportiert.

