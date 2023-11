Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Vorfahrt missachtet

Lippe (ots)

Ein 18-jähriger Fahranfänger aus Bad Salzuflen beabsichtigte am Freitagabend gegen 21:36 Uhr, mit seinem VW-Polo in Bad Salzuflen von der Liemer Straße nach links auf die Ostwestfalenstraße aufzufahren. Dabei übersah er die vorfahrtberechtigte Seat-Fahrerin, welche in Richtung Bad Salzuflen unterwegs war. Die 32-jährige Bielefelderin verletzte sich bei dem Zusammenprall leicht und wurde im Klinikum Bielefeld behandelt. Der Polo-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell