BPOLI LUD: Fahndung erfolgreich, per Haftbefehl gesuchte Verurteilte sitzen nun im Gefängnis

Landkreis Görlitz (ots) - Am vergangenen Samstagabend ist am Grenzübergang in Bad Muskau ein Schleuser aus der Ukraine (29) vorläufig festgenommen worden. Der 29-Jährige hatte versucht, mit seinem polnischen Toyota Yaris eine vierköpfige Familie (Mutter, Vater, zwei Kinder) aus der Türkei in die Bundesrepublik zu schleusen. Am darauffolgenden Sonntag, kurz nach ...

mehr