POL-RE: Recklinghausen: Betrüger nehmen Senior Bargeld ab - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Unbekannte haben sich am Mittwochvormittag zunächst telefonisch bei einem 86-Jährigen aus Recklinghausen gemeldet. Am Telefon erzählte ein angeblicher Polizeibeamter von einem Einbruch in der Nähe, an der Wohnanschrift des 86-Jährigen habe es eine Festnahme gegeben, weitere Tatverdächtige seien aber noch flüchtig. Gleichzeitig erklärte der Täter am Telefon, es gäbe auch ein Datenleck bei der Bank des Senioren, deshalb müsse er sein Geld jetzt sicherheitshalber der Polizei übergeben.

Durch geschickte Gesprächsführung schaffte es der Anrufer, dass der 86-Jährige zu seiner Bank fuhr und eine nicht unerhebliche Bargeldsumme abholte. Per Telefon wurde er dann erst zu einem Supermarkt Am Oerweg gelotst. Von hier aus sollte er zu einer Bäckerei an der Dortmunder Straße und im weiteren Verlauf zu einem Supermarkt an der Dortmunder Straße fahren. Hier übergab er das Geld letztendlich an vier unbekannte Männer an einem Taxi.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben: alle 30-35 Jahre alt, drei Männer kräftiger gebaut, einer schlank. Der schlanke Tatverdächtige hat dunkelblonde Haare, die anderen Männer haben schwarze Haare

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

