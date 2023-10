Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Israelische Flagge gestohlen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Vor dem Hintergrund aktueller Mobilisierungsaufrufe der Hamas wurden aktuell höhere Schutzmaßnahmen vor besonders schutzwürdigen Einrichtungen jüdischer Gemeinden angeordnet. "Der enge Kontakt der Polizei Recklinghausen zur jüdischen Gemeinde und zu jüdischen Einrichtungen ist uns seit Jahren wichtig. Die jüdischen Menschen leben in unserer Nachbarschaft und sind durch die aktuellen Entwicklungen und Feindseligkeiten der Hamas-Anhänger auch hier bei uns bedroht. Die brutalen Angriffe und Morde in Israel hinterlassen nicht nur bei den jüdischen Bürginnen und Bürgern Fassungslosigkeit und Trauer." so Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. Am Abend des 12.10.2023 wurde zwischen 19:00 h und 22:45 h in Recklinghausen die israelische Flagge vom Vorplatz des Rathauses gestohlen. Polizeibeamte bemerkten bei Aufklärungsmaßnahmen, dass die Flagge fehlte. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Zeugen, die vor 22:45 h verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0800 2361 111 bei der Polizei zu melden. Die Polizei Recklinghausen bewertet die örtliche Sicherheitslage fortlaufend und aktualisiert sie mit Blick auf die Lage in Israel. "Alle Bürgerinnen und Bürger sollen sich in unserer Mitte sicher fühlen. Wir schützen deshalb die jüdischen Einrichtungen in diesen Tagen besonders wachsam und sind verstärkt vor Ort. Antisemitische Straftaten zu verhindern und konsequent zu verfolgen, das ist unser Ziel. Israelfeindlichkeit werden wir nicht dulden." ergänzt die Polizeipräsidentin.

