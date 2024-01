Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Polizeiautobahnstation Ruchheim (ots)

Unter dem Einfluss von Drogen war am 27.01.2024, um 00:50 Uhr, eine 31-Jährige mit ihrem Citroen unterwegs. Der Wagen wurde von Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der BAB61, an der Tank- und Rastanlage "Wonnegau-Ost" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigte die Fahrerin deutliche Ausfallerscheinungen. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, die Frau stand unter dem Einfluss von THC. Der 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Bei der anschließenden Durchsuchung der mitgeführten Sachen, konnte beim Beifahrer eine geringe Menge an Betäubungsmittel fest- und sichergestellt werden. Gegen den Beifahrer wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

