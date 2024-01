PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher haben Schmuck im Visier +++ Autoaufbrecher zugange +++ Falsche Bankmitarbeiter nehmen Kontakt auf +++ Trickdieb greift ins Portemonnaie

Hofheim (ots)

1. Einbrecher erbeuten Schmuckstücke,

Hofheim, Marxheim, Am Linsenberg, 25.01.2024, 17.15 Uhr bis 20.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstag wurde in Hofheim-Marxheim ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Linsenberg" von Einbrechern heimgesucht. Die Täter kletterten zwischen 17.15 Uhr und 20.00 Uhr auf den Balkon des Hauses und hebelten das dortige Fenster auf. Anschließend drangen sie in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten diese und ergriffen mit aufgefundenen Schmuckstücken unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. In Erdgeschosswohnung eingestiegen,

Eschborn, Hamburger Straße, Donnerstag, 25.01.2024, 08:30 Uhr bis 18:00 Uhr

(fh)Am Donnerstag sind Einbrecher in Eschborn in der mehrstündigen Abwesenheit von Bewohnern in eine Wohnung eingestiegen. Zwischen 08:30 Uhr und 18:00 Uhr suchten die Täter ein Mehrfamilienhaus in der Hamburger Straße auf und kletterten auf den Balkon der Erdgeschosswohnung. Dort schlugen sie eine Balkontür ein und verschafften sich so Zugang zur dahinterliegenden Wohnung. In dieser angekommen, wurden mehrere Räume durchsucht, diverse Schmuckstücke eingepackt und mit der Beute anschließend die Flucht ergriffen.

Das zuständige Einbruchskommissariat nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Zurückgelassene Rucksäcke im Visier von Autoaufbrechern, Hattersheim, Südring, 24.01.2024, 21.00 Uhr bis 25.01.2024, 10.00 Uhr,

(pl)Auf die in einem geparkten Pkw zurückgelassenen Rucksäcke hatten es Autoaufbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Hattersheim abgesehen. Die Täter schlugen zwischen 21.00 Uhr abends und 10.00 Uhr morgens im Südring die Scheibe eines Opels ein und schnappten sich die beiden darin befindlichen Rucksäcke. Da diese jedoch lediglich mit Schulutensilien und Sportbekleidung gefüllt waren, ließen die Autoaufbrecher die Rucksäcke mitsamt Inhalt in der Nähe des Tatortes zurück. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Falsche Bankmitarbeiter nehmen Kontakt auf, Kriftel, Dienstag, 22.01.2024

(fh)Betrüger haben in den vergangenen Tagen als Bankmitarbeiter getarnt einen Mann aus Kriftel um sein Erspartes gebracht. Er wurde von den angeblichen Mitarbeitern seiner Hausbank kontaktiert und aufgefordert, aufgrund von technischen Problemen, auf Anleitung der "Mitarbeiter" mehrere Transaktionen durchzuführen. Im Glauben daran, mit einem echten Angestellten seiner Bank zu kommunizieren, kam er den Anweisungen nach und musste einige Tage später feststellen, dass rund 4.000 Euro von seinem Konto fehlten.

Seien Sie bei "Anrufen von einer/Ihrer Bank" bitte immer höchst sensibel! Bestenfalls beenden Sie solche Gespräche immer sofort und rufen unter der Ihnen bekannten Nummer selbst bei Ihrer Bank an, um sich bezüglich der Richtigkeit der Kontaktaufnahme zu vergewissern. Geben Sie niemals Ihre PIN aus der Hand, schon gar nicht am Telefon und lassen Sie sich nicht von Betrügern zu irgendwelchen Handlungen verleiten.

5. Trickdieb greift ins Portemonnaie,

Flörsheim, Wickerer Straße, Kolonnaden, Donnerstag, 25.01.2024, 11:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagvormittag hat ein Trickdieb eine hilfsbereite Flörsheimer Seniorin übers Ohr gehauen. Der unbekannte Mann sprach die Geschädigte vor der Apotheke der Kolonnaden an und bat sie, ihm Geld zu wechseln. Die 72-Jährige wollte der Bitte nachkommen, zückte ein Portemonnaie und suchte nach Kleingeld. Dies machte sich der dreiste Unbekannte zu Nutze, griff seinerseits in die Geldbörse, um zu "helfen" und zog dabei jedoch unbemerkt mehrere Geldscheine heraus. Mit diesen machte sich der Dieb anschließend aus dem Staub.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 40 Jahre alt - ca. 180 cm groß - kräftige Statur - dunkelblonde Haare - braune Augen - bräunliche Jacke und Schuhe

Die Polizei in Flörsheim nimmt Hinweise zu der Tat unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell