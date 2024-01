POL-FR: Rheinfelden: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots) - An Silvester bzw. Neujahr kam es in Wieslet zu einem vollendeten Einbruch und einem Einbruchsversuch in Wohnhäuser. Beide betroffenen Häuser lagen in der Teichmattstraße. Am Montag, 01.01.2024, gegen 02:00 Uhr, waren dort die Bewohner eines Einfamilienhauses wach geworden und hatten das Licht eingeschalten. Deshalb dürften der oder die Einbrecher die Flucht ergriffen haben. Am Haus zeugten mehreren ...

