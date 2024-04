Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.04.2024

++ Verkehrsunfallfluchten++ Gefahrenstelle durch Unterspülung ++ Diebstähle aus Kraftfahrzeugen ++ Fahrraddiebstahl bei Verkehrskontrolle festgestellt ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Donnerstag, den 28.03.2024 kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Fritz-Reuter-Straße in Emden zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Emder stellte seinen Pkw, Marke Opel, gegen 17:45 Uhr auf dem dortigen Parkplatz ab und kehrte ungefähr eine halbe Stunde später zu seinem Fahrzeug zurück. Dabei stellte er Beschädigungen in Form von Kratzern am vorderen rechten Kotflügel fest, die durch einen Verkehrsunfall verursacht wurden. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, sodass die Polizei nun nach möglichen Zeugen des Vorfalles sucht. Diese werden gebeten, sich mit der zuständigen Dienststelle in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 30.03.2024 kam es zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Fritz-Reuter-Straße in Emden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen auf dem dortigen Parkplatz parkenden Pkw der Marke Opel am hinteren linken Kotflügel. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unfallbeteiligte unerlaubt und bleibt somit bislang unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, die Dienststelle in Emden zu kontaktieren.

Moormerland - Gefahrenstelle durch Unterspülung

Am 01.04.2024 meldete ein Leeraner der Polizei eine Gefahrenstelle im öffentlichen Verkehrsraum im Birkhahnweg in Moormerland. Der gepflasterte Weg im Birkhahnweg war auf einer Fläche von ungefähr 1 x 1,5 Metern tief eingesackt und hatte entsprechend ein Loch im Straßenbelag hinterlassen. Ein Pkw, welcher an dieser Stelle stand, war mit dem vorderen rechten Reifen eingesackt und musste durch einen Abschlepper herausgehoben werden. Ursächlich für die entstandene Gefahrenstelle war eine Unterspülung.

Emden - Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

In den Nachmittags- und Abendstunden des 01.04.2024 kam es in der Kirchstraße und in der Ubbo-Emmius-Straße in Emden zu zwei Diebstählen unter erschwerenden Umständen aus Fahrzeugen. Unabhängig voneinander meldeten zwei Geschädigte, dass Scheiben ihrer Kraftfahrzeuge zerstört und Wertgegenstände unterschiedlicher Art aus den Innenräumen erlangt wurden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können. Außerdem soll diese Meldung zum Anlass genommen werden, die Bevölkerung darauf hinzuweisen, dass grundsätzlich keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zurückgelassen werden sollten, um entsprechende Taten möglichst ausschließen zu können.

Leer - Fahrraddiebstahl bei Verkehrskontrolle festgestellt

Am 01.04.2024 gegen 21:50 Uhr stellten Beamte der Leeraner Polizei in der Bremer Straße einen Radfahrer fest, welcher ohne Fahrradlicht fuhr. Die Beamten entschlossen sich dazu, eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Während dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nicht nur ordnungswidrig ohne Licht fuhr, sondern dass er das genutzte Rad am Nachmittag entwendet hatte. Das Fahrrad wurde sichergestellt und der Mann muss sich in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Moormerland - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 01.04.2024 gegen 22:55 Uhr erhielt die Polizei telefonisch den Hinweis auf einen möglicherweise alkoholisierten Fahrzeugführer. Dieser hatte unmittelbar zuvor beinahe einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw in der Heisfelder Straße in Leer verursacht, indem er auf die Gegenfahrbahn geriet. Unmittelbar wurden Funkstreifenwagen entsandt. Der Fahrzeugführer fuhr daraufhin weiter über die BAB 31 nach Moormerland, kollidierte im weiteren Verlauf mit einer Verkehrsinsel und fuhr schließlich im Weidenweg in einen Vorgarten, sodass ein Baum beschädigt wurde. Der Fahrzeugführer entfernte sich fußläufig aus seinem Pkw, konnte jedoch wenig später durch eintreffende Polizeibeamte gestellt und weiteren polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden. Bei dem 50-Jährigen aus Weener wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,8 Promille zum Ergebnis hatte. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin stellte sich während der Maßnahme heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zusätzlich umfasst das eingeleitete Ermittlungsverfahren den Straftatbestand des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

