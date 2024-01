Polizei Bochum

POL-BO: 95-Jährige schlägt Einbrecher lauthals in die Flucht

Bochum (ots)

Eine 95-jährige Bochumerin hat am Freitag, 19. Januar, zwei Einbrecher lauthals in die Flucht geschlagen.

Die Seniorin befand sich gegen 17 Uhr in der Küche ihrer Wohnung an der Wiemelhauser Straße, als sie verdächtige Geräusche an der Wohnungstür hörte. Als sie nachsah, standen zwei unbekannte Männer in ihrem Flur. Die 95-Jährige schrie die Einbrecher an, woraufhin diese flüchteten.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 17 und 30 Jahre alt, schwarze Haare, dunkle Kleidung.

Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell