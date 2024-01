POL-BO: Fußgängerin durch splitterndes Spiegelglas verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Bochum (ots) - Am Freitagabend, 19. Januar, fand in der Bochumer Innenstadt eine angemeldete Versammlung statt. Daran nahmen viele Tausend Menschen teil. In der Zeit von 19 Uhr bis 21.20 Uhr versammelten sich rund 13.000 Personen in der Bochumer Innenstadt, um an einer Demonstration zum Thema "Nieder mit der AfD - Organisiert den antifaschistischen Widerstand" ...

mehr