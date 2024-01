Polizei Bochum

POL-BO: Demonstration in Bochum: Die Polizei zieht positives Resümee

Bochum (ots)

Am Freitagabend, 19. Januar, fand in der Bochumer Innenstadt eine angemeldete Versammlung statt. Daran nahmen viele Tausend Menschen teil.

In der Zeit von 19 Uhr bis 21.20 Uhr versammelten sich rund 13.000 Personen in der Bochumer Innenstadt, um an einer Demonstration zum Thema "Nieder mit der AfD - Organisiert den antifaschistischen Widerstand" teilzunehmen.

Der leicht verkürzte, drei Kilometer lange Aufzugsweg wurde aus polizeilicher Sicht störungsfrei zurückgelegt. Lediglich der Fahrzeugverkehr musste kurzfristige Behinderungen hinnehmen.

"Außergewöhnlich viele Menschen haben heute Abend auf Bochums Straßen ihren Protest friedlich zum Ausdruck gebracht, dass das friedlich geschah, ist das Wichtigste", so Einsatzleiter Polizeidirektor Dr. Sebastian Kießling, der sich mit dem Gesamtverlauf des Einsatzes sehr zufrieden zeigt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell