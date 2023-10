LPI-J: Unfall unter Alkohol

Hermsdorf (ots) - Samstag zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr wurden in der Werner-Seelenbinder-Straße in Hermsdorf zwei Pkws von einer unbekannten Person geöffnet und von einem dritten Pkw das hintere linke Rad entwendet. Ob aus den geöffneten Pkws etwas herausgenommen und wie die Türen geöffnet wurden ist bislang unklar. Hinweise zum Diebstahl bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr