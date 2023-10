LPI-J: Unbekannter Autoeinbrecher

Stadtroda, Jena (ots) - Samstagmorgen um 2 Uhr wurde der Polizeiinspektion Saale-Holzland ein versuchter Diebstahl von Dieselkraftstoff an einer Tankstelle in Quirla gemeldet. Der Mitteiler beobachtete drei Personen, welche drei 25 Liter große Kanister mit Diesel aus einem Lastzug fast vollständig befüllten. Die drei Täter flohen anschließend und ließen die Beute am Tatort zurück. Hinweise zum versuchten Einbruch bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 ...

