POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet von Bad Dürkheim

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Samstag, 16.09.23, gegen 03.15 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter in einer Bankfiliale in der Hohenzollernstraße in Neustadt der Münzzählautomat aufgebrochen. Der Täter brach mittels eines Hebelwerkzeugs den Münzzählautomaten im Foyer der Bank auf und entwendete hieraus einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Höhe des Sachschadens am Automat liegt bislang nicht vor. ...

