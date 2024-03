Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schlägereien, Verkehrsunfälle, Brände, Gasaustritt, Einbruch

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Schlägerei im Bus

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Samstagnachmittag gegen 15.00 Uhr in einem Bus am Bahnhof in Nürtingen gekommen. Ein 37-Jähriger und ein 18-Jähriger sind aneinandergeraten und schlugen sich noch beim Eintreffen der Polizeibeamten. Als diese die Kontrahenten voneinander trennen wollten, griff der 37-Jährige auch die Polizisten an und verletzte einen 33-jährigen Polizeibeamten leicht. Die beiden Beschuldigten, welche ebenfalls leichte Verletzungen davontrugen, sehen nun entsprechenden Anzeigen entgegen.

Weilheim an der Teck (ES): Körperliche Auseinandersetzung

Am Samstagabend ist es gegen 23.00 Uhr vor einer Gaststätte in der Scholderstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. Die beiden Männer im Alter von 77 und 59 Jahren gerieten in der Gaststätte zunächst verbal aneinander. Kurz darauf verlagerte sich das Streitgespräch vor die Gaststätte, in dessen Verlauf der 59-Jährige den Älteren im Eingangsbereich über das Treppengeländer stieß. Weitere Angriffsversuche des Täters konnten durch das Eingreifen umstehender Zeugen verhindert werden. Durch den Sturz wurde der 77-jährige Mann leicht verletzt, weshalb zur ambulanten Behandlung ein Rettungswagen hinzugezogen wurde. Der Polizeiposten Weilheim/Teck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Großbettlingen (ES): Unfall durch Alkohol am Steuer

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der K1231 zwischen Großbettlingen und Bempflingen ist eine Person leicht verletzt worden sowie ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Gegen 16.30 Uhr war ein 59-jähriger Lenker eines VW Golf auf der K1232 von Großbettlingen kommend in Richtung der K1231 unterwegs. An der Kreuzung der K1231 und K1232 wollte der 59-Jährige geradeaus weiterfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des auf der K1231 fahrenden Ford Focus, welcher von Großbettlingen in Richtung Bempflingen fuhr. Durch die Kollision drehte sich der Pkw mehrfach um die eigene Achse und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die 33-jährige Lenkerin des Ford erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Durch die Polizei konnte vor Ort festgestellt werden, dass der Fahrer des VW Golf unter Einfluss von Alkohol stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten wurde. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils abgeschleppt werden. Die K1231 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Neckartenzlingen (ES): Brand von Strohballen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt der Polizeiposten Neckartenzlingen nach dem Brand von circa 500 Strohballen, die auf einer Wiese nahe eines Waldstückes gelagert wurden. In der Nacht zu Sonntag, gegen 01.00 Uhr, teilten mehrere Anrufer einen Feuerschein im Bereich Hammetweil mit. Die Feuerwehr, welche daraufhin mit einem Großaufgebot und Unterstützung des THW an die Einsatzstelle anrückte, ist zur Stunde immer noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Rettungsdienst kam mit vier Einsatzkräften vorsorglich ebenfalls zum Brandort. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Aufgrund der Löschwasserversorgung aus dem Neckar musste die B 297 zwischen Neckartenzlingen und Reutlingen-Mittelstadt sowie die L 374 zwischen der B 297 und dem Ortseingang Reutlingen-Mittelstadt bis 08.00 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/9224-0 entgegen.

Kirchheim an der Teck (ES): Gas ausgetreten

Der Geruch nach faulen Eiern hat am frühen Samstagmorgen in Kirchheim die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Nachdem Anwohner die Geruchsbelästigung an die Polizei mitgeteilt hatten, wurde von der Feuerwehr festgestellt, dass bei einer Firma in einer Absaganlage Schwefelwasserstoff ausgetreten war. Messungen ergaben keine nennenswerte Konzentration. Durch die Verflüchtigung an der Frischluft ging außer dem unangenehmen Geruch keine Gefahr für die Bevölkerung aus. Die Anlage wurde außer Betrieb genommen, Ermittlungen zur Ursache für den Gasaustritt dauern an. Personen kamen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu Schaden.

Balingen (ZAK): Auseinandersetzung in Diskothek

Am Sonntagmorgen ist es gegen 03.30 Uhr auf der Tanzfläche einer Balinger Diskothek aus noch ungeklärter Ursache zu Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Personen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde ein 23-Jähriger von drei noch unbekannten Personen auf der Tanzfläche attackiert und geschlagen. Als ein gleichaltriger Bekannter dem Angegriffenen zur Hilfe eilen wollte, wurde er ebenso geschlagen. Beide Geschädigten, welche unter Alkoholeinfluss standen, wurde leicht verletzt. Einer davon musste zur weiteren medizinischen Abklärung vom Rettungsdienst in ein Klinkum verbracht werden. Das Polizeirevier Balingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hechingen (ZAK): Einbruch in Golfclub

Auf Bargeld und Wertsachen haben es Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Golfclub im Hegelwasen abgesehen. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen und beschädigten Türen. Es wurde Bargeld, ein Laptop und eine Bankkarte entwendet. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Meßstetten (ZAK): Heu in Brand geraten

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am Samstagabend in der Buchstraße in Unterdigisheim. Kurz vor 19.30 Uhr wurde der Brand eines Gebäude-Anbaus mitgeteilt. Nach ersten Feststellungen war aus bislang unbekannter Ursache das in dem Anbau gelagerte Heu in Brand geraten. Das Hauptgebäude war nicht bewohnt, weshalb keine Personen zu Schaden kamen. Der am Gebäude-Anbau entstandene Sachschaden dürfte sich auf circa 15.000 Euro belaufen. Die Feuerwehr rückte mit neun Fahrzeugen und 82 Einsatzkräften an. Vorsorglich kam der Rettungsdienst mit neun Helfern ebenfalls zur Einsatzstelle. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen aufgenommen.

