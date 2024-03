Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brand, körperliche Auseinandersetzung, Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Zwiefalten (RT): Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Drei leicht verletzte Fahrzeuginsassen und ein Sachschaden in Höhe von circa 47.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagmorgen gegen 08.40 Uhr auf der K 6745 bei Zwiefalten-Mörsingen ereignet hat. Ein 33-jähriger Lenker eines Audi A4 Avant befuhr die Kreisstraße von Mörsingen kommend in Richtung Pflummern. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet der 33-Jährige nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei seitlich frontal mit einem entgegenkommenden Audi Q3, welcher mit zwei Personen besetzt war. Der Audi Q3 wurde anschließend von der Fahrbahn abgewiesen, überschlug sich und kam letztlich etwa sechs Meter von der Fahrbahn entfernt auf dem Dach liegend in einem Acker zur Unfallendlage. Der Audi A4 Avant wurde um 90 Grad gedreht und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 33-jährige Lenker des Audi A4 Avant erlitt leichte Verletzungen, die beiden 26 und 36 Jahre alten Insassen des Audi Q3 erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Die drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst, welcher mit mehreren Fahrzeugen und einem Rettungstransporthubschrauber vor Ort war, in eine Klinik verbracht. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils abgeschleppt werden. An dem Audi A4 entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro, an dem Audi Q3 entstand ebenfalls wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 35.000 Euro. Die K 6745 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und während der Bergung der Unfallfahrzeuge voll gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Owen (ES): Größere Auseinandersetzung

In der Nacht zum Samstag ist es gegen 00.15 Uhr bei einer Veranstaltung in der Teckhalle zu einer größeren Auseinandersetzung gekommen. Zunächst kam es auf der Tanzfläche zu einem Streit zwischen zwei Personen, in dessen Verlauf eine der Personen der Anderen einen Faustschlag auf den Körper versetzte. Die Auseinandersetzung verlagerte sich schließlich ins Foyer des Gebäudes. Zeitgleich kam es im Bereich der Toiletten zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Eine dritte Person wollte den Streit schlichten. In der Folge gingen die beiden Streitenden den Streitschlichter körperlich an. Die Personen wurden durch den Sicherheitsdienst ins Foyer der Halle gebracht. Hier trafen die Beteiligten der beiden Auseinandersetzungen aufeinander und es kam zu einem Handgemenge. Von außerhalb der Halle kamen schließlich noch sechs weitere, bislang unbekannte Personen hinzu, welche gemeinschaftlich auf die sich im Foyer befindlichen Personen einschlugen. Durch einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurde daraufhin Pfefferspray eingesetzt, woraufhin die sechs Personen fluchtartig das Gelände verließen. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Flüchtenden nicht mehr angetroffen werden. Durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst mussten mehrere Personen behandelt werden. Ein Transport in eine Klinik erfolgte jedoch nicht. Zur Befriedung der Lage waren vier Streifenwagenbesatzungen, darunter eine Streife der Polizeihundeführerstaffel, eingesetzt. Das Polizeirevier Kirchheim/Teck hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Mit Pkw überschlagen

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Freitagnachmittag um 16.19 Uhr auf dem Nordring zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 56-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr von der Wilhelmstraße kommend in Richtung Berliner Ring. Auf Höhe der Einmündung Drosselweg beschleunigte der Fahrer aus zunächst unbekanntem Grund sein Fahrzeug stark und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw so stark deformiert, dass der Fahrer eingeklemmt wurde und durch die Feuerwehr befreit werden musste. Er wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 50.000 Euro. Am Baum entstand ebenfalls ein Schaden in noch unbekannter Höhe.

Tübingen (TÜ): Verletzter Fahrgast in Omnibus

Am Freitagabend um 18.00 Uhr ist es auf der Straße Am Stadtgraben zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine Frau in einem Linienbus verletzt wurde. Der 27-jährige Unfallverursacher wollte mit seinem VW Golf über einen Radschutzstreifen auf einen Parkplatz fahren. Hierbei übersah er einen auf diesem Radschutzstreifen berechtigt fahrenden Omnibus, dessen 57-jähriger Fahrer nur durch starkes abbremsen einen Zusammenprall verhindern konnte. Durch das starke Bremsen kam im Bus eine 36-Jährige zu Fall und erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen. Die Frau kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. An den beteiligten Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

Mössingen (TÜ): Kabelbrand an einer Außenleuchte

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Freitagabend, um 19.26 Uhr, in der Bahnhofstraße zum Brand einer Außenleuchte gekommen. Die Feuerwehr Mössingen, welche mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so eine Ausbreitung verhindern. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Fensterscheibe eingeschlagen

Ein 20-Jähriger hat am Samstag die Fensterscheibe einer Bäckerei am Berliner Ring eingeschlagen und sich hierbei verletzt. Ein Zeuge wählte gegen 02.15 Uhr den Notruf und meldete den Vorfall. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte aber von den fahndenden Streifenwagenbesatzungen gestellt werden. Die Verletzungen des 20-Jährigen wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Anschließend wurde er für die weitere Behandlung in eine Klinik gefahren. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Albstadt (ZAK): Vier Verletzte bei Verkehrsunfall (Zeugenaufruf)

Vier zum Teil schwer verletzte Fahrzeuginsassen und ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der L 360 bei Albstadt-Onstmettingen ereignet hat. Ein 41 Jahre alter Lenker eines Opel Vectra befuhr die L 360 von Onstmettingen kommend in Richtung Bisingen. Kurz nach dem Ortsausgang von Onstmettingen überholte er zunächst einen vor ihm fahrenden BMW 5er. Im weiteren Verlauf wollte er einen Linienbus überholen und scherte hierfür nach links aus. Der 41-Jährige bemerkte in diesem Moment, dass ihm ein BMW 1er entgegenkam. Er brach den Überholvorgang ab und lenkte seinen Opel wieder nach rechts auf seine Fahrspur. Die entgegenkommende Lenkerin des BMW 1er wich nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen aus und geriet dadurch mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern. Unmittelbar im Anschluss kam es zwischen dem schleudernden BMW 1er und dem BMW 5er, welcher hinter dem Opel ebenfalls in Richtung Bisingen unterwegs war, zu einer frontalen Kollision. Der BMW 1er schleuderte eine Böschung hinunter und kam letztlich auf einem Feldweg zum Stehen. Der 47-jährige Lenker des BMW 5er erlitt leichte Verletzungen, seine 10 Jahre alte Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Die 44 Jahre alte Fahrerin des BMW 1er wurde ebenfalls schwer verletzt, ihr 15-jähriger Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die vier Verletzten wurden vom Rettungsdienst, welcher mit drei Fahrzeugen und einem Rettungstransporthubschrauber vor Ort war, in umliegende Kliniken verbracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils durch einen Hilfeleister abgeschleppt werden. An dem BMW 5er entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, an dem BMW 1er beträgt der Sachschaden etwa 20.000 Euro. Die L 360 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zum Teil voll gesperrt, woraufhin es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell