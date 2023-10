POL-BOR: Borken - Nächtlicher Diebstahl

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Breul; Tatzeit: 28.10.2023, 09.30 Uhr; Einem Diebstahl zum Opfer gefallen ist am Samstag in Stadtlohn die Kundin eines Verbrauchermarktes. Die Geschädigte hatte sich gegen 09.30 Uhr in dem Geschäft an der Straße Breul aufgehalten, als es zu der Tat kam. Den Tätern gelang es unbemerkt, die Geldbörse der Frau sich zu bringen. Das Portemonnaie hatte in einer Tasche gelegen, die am ...

