Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallflucht bis in die Niederlande

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Bundesstraße 70;

Unfallzeit: 27.102023, 14.35 Uhr;

Von der Straße abgekommen und gegen einen Leitpfosten und gegen den Pfosten eines Verkehrsschilds geprallt ist ein Autofahrer am Freitag auf der Bundesstraße 70 in Vreden. Der ältere Mann war dort gegen 14.35 Uhr aus Richtung Oeding kommend unterwegs gewesen. Der Niederländer entfernte sich in Richtung Gronau von der Unfallstelle, ein Fahrzeug mit Zeugen folgte. Diese schilderten, dass der Mann anschließend in unsicherer Weise weitergefahren sei. Sie verständigten die Polizei und gaben den Standort fortlaufend an. Im niederländischen Buurse blieb das Fahrzeug des Unfallflüchtigen aufgrund eines Defektes liegen. Dank der Angaben der beiden Zeugen konnte die Polizei ihn dort antreffen. Niederländische Beamte leiteten die weiteren Maßnahmen ein. (to)

