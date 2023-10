Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Nächtlicher Einbruch

Heek (ots)

Tatort: Heek, Averbeck;

Tatzeit: zwischen 28.10.2023, 21.00 Uhr, und 29.10.2023, 06.30 Uhr;

In reiterlich genutzte Gebäude eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in der Bauerschaft Averbeck in Heek. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang in mehrere verschlossene Räume. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell