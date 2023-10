Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geparktes Fahrzeug beschädigt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Parallelstraße oder Kusenhook;

Unfallzeit: 26. oder 27.10.2023;

Ein Baufahrzeug oder ein beladener Anhänger könnten in Ahaus ein geparktes Auto gestreift haben - darauf lässt der Schaden schließen, der an dem grau lackierten Dacia entstanden ist. Das Fahrzeug hatte am Donnerstag auf dem Parkplatz des Bahnhofs an der Parallelstraße gestanden, am Freitag an einer Bildungseinrichtung am Kusenhook. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zurück blieb am beschädigten Wagen blauer Fremdlack. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

