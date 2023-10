Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Brennende Abfallbehälter an Schule

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Graes, Hauptstraße;

Tatzeit: 28.10.2023, 17.50 Uhr;

Drei Mülltonnen haben am Samstag in Ahaus-Graes gebrannt. Das Geschehen spielte sich gegen 17.50 Uhr an einer Schule an der Hauptstraße ab. Die Flammen zogen auch Teile der Außenfassade und eines Abdachs in Mitleidenschaft. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Es ist nicht auszuschließen, dass Unbekannte die Abfallbehälter entzündeten. Die Polizei bittet daher um Hinweise an die zuständige Kriminalinspektion 1 in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

