POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher war erheblich alkoholisiert

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Bayernstraße; Tatzeit: 28.10.23, zwischen 00.25 Uhr und 06.25 Uhr; Vermutlich mit einem Einmachglas beschädigte ein noch unbekannter Täter in der Nacht zum Samstag auf der Bayernstraße die Windschutzscheibe eines geparkten Pkws. Die am Tatort aufgefundenen Glassplitter lassen auf das Tatmittel schließen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. ...

