POL-BOR: Isselburg - Falsche Polizisten leider wieder erfolgreich

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Ostendarper Straße; Tatzeit: zwischen 26.10.2023, 23.20, und 27.10.2023, 05.30 Uhr; Einen Motorroller haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Vreden gestohlen. Das in Silber und Rot lackierte Fahrzeug hatte verschlossen im Bereich des Busbahnhofs an der Ostendarper Straße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt ...

