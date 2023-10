POL-BOR: Gronau - Unfallverursacherin stand unter Alkoholeinfluss

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Bergstraße; Tatzeit: 28.10.23, zwischen 23.30 und 24.00 Uhr; Einen Schaden in einer Höhe von ca. 3.500 Euro richteten in der Nacht zum Sonntag noch unbekannte Täter an. Diese hatten einen Böller in einer leeren Wodka-Flasche zur Explosion gebracht, und dies vor einem Wohnhaus. Die umherfliegenden Glassplitter richteten den hohen Sachschaden an der Haustür an. Die Polizei sucht Zeugen. ...

