Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 19-Jähriger wegen dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags festgenommen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 12.02.2024/12.06 Uhr

Neuhausen a. d. Fildern (ES): Nach der Auseinandersetzung im Rahmen der Fasnet in Neuhausen auf den Fildern am 11.02.2024, bei der ein 37-Jähriger schwer verletzt worden war, ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen zwischenzeitlich gegen einen 19-Jährigen wegen des dringenden Verdachts des Totschlags. Ihm wird vorgeworfen, am Tattag dem 37-Jährigen durch Fußtritte schwerste und potenziell sogar lebensgefährliche Gesichtsverletzungen zugefügt und dabei dessen Tod in Kauf genommen zu haben.

Wie bereits berichtet, war es am Fasnetssonntag, gegen 19.45 Uhr, zunächst an der Ecke Bahnhofstraße/Esslinger Straße zu Streitigkeiten zwischen einer Gruppe von teils noch nicht identifizierten Jugendlichen/jungen Männern um den 19-jährigen Verdächtigen und drei anderen Personen gekommen, bei denen es sich um den später verletzten 37-Jährigen sowie zwei 18 und 34 Jahre alte Männer handelt. Dabei soll die Gruppe der Verdächtigen auf ihre Kontrahenten eingeschlagen und diese teilweise mit einem Messer bedroht haben. Als die Verdächtigen schließlich wegrannten, nahmen die drei Geschädigten die Verfolgung auf. In der Waagenbachstraße kam es zu einer weiteren Konfrontation der beiden Gruppen, die nach jetzigen Erkenntnissen wiederum von den Verdächtigen ausgegangen sein soll. Dabei soll der 19-Jährige den 37-Jährigen zunächst mit Faustschlägen attackiert und dann in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken mit seinen mutmaßlichen Komplizen durch Fußtritte zu Boden gebracht haben. Während seine Mitstreiter gegen den Körper des Opfers getreten haben sollen, soll er mehrmals mit Wucht auf den Kopf des wehrlos und später bewusstlos am Boden liegenden 37-Jährigen eingetreten haben. Erst als ein Passant hinzukam und verbal eingriff, hätten die Verdächtigen von ihrem Opfer abgelassen und seien geflüchtet.

Der 37-Jährige wurde zwischenzeitlich aus der stationären Behandlung entlassen. Die anderen beiden Geschädigten haben keine nennenswerten Verletzungen davongetragen.

Nachdem durch die kriminalpolizeilichen Ermittlungen der Ablauf der Tat soweit rekonstruiert werden konnte, erwirkte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl gegen den 19-Jährigen und Durchsuchungs-beschlüsse gegen ihn und drei seiner mutmaßlichen Komplizen im Alter von 17, 18 und 21 Jahren. Im Rahmen eines größeren Polizeieinsatzes, an dem auch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt waren, wurden am Freitag (15.03.2024) die Wohnungen der Beschuldigten durchsucht. Der 19-Jährige, bei dem es sich um einen deutschen Staatsangehörigen handelt, wurde festgenommen und noch am selben Tag der Haftrichterin vorgeführt. Diese nahm den Beschuldigten in Untersuchungshaft.

Bei den Durchsuchungen vereinzelt beschlagnahmte Beweismittel bedürfen noch der weiteren Auswertung. Die Ermittlungen zu den einzelnen Tatbeiträgen der Beteiligten dauern noch an. Den Komplizen des 19-Jährigen wird bislang unter anderem gefährliche Körperverletzung und Bedrohung vorgeworfen. Derzeit befinden sie sich auf freiem Fuß. (ak)

Die Bezugsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5713535

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell