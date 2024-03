Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Römerstein (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag an der Einmündung der K 6704 in die B 465 ereignet hat. Eine 36-Jährige befuhr gegen 12.40 Uhr die Kreisstraße aus Richtung Böhringen kommend und wollte an der Einmündung nach links auf die Bundesstraße in Richtung Lenningen einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 63-Jährigen, der mit seinem VW Crafter auf der Bundesstraße in Richtung Donnstetten unterwegs war. Bei der nachfolgenden Kollision wurde zum Glück niemand verletzt, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Vorrang missachtet

Zwei nach derzeitigen Erkenntnissen leicht Verletzte und ein Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 21.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der am Donnerstagvormittag auf der Reutlinger Straße (B28) zu Verkehrsbehinderungen geführt hat. Ein 75-Jähriger wollte gegen 11.20 Uhr mit seinem Ford Focus von einem Privatgelände kurz vor der Tankstelle in die Reutlinger Straße einfahren. Dabei übersah er einen auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen fahrenden Range Rover. Dessen 46 Jahre alter Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrer wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, war auch die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell