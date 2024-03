Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Verkehr auf Bundesstraße ausgebremst; Gasleitung beschädigt.

Reutlingen (ots)

Mit Gegenverkehr kollidiert

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein VW-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Ohmenhausen erlitten. Der 64-Jährige war gegen 17.20 Uhr auf der Hohe Straße in Richtung Betzingen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve kurz nach der Kreuzung mit der Hirschäckerstraße in den Gegenverkehr geriet. Dort streifte der Wagen den entgegenkommenden Peugeot eines 48-Jährigen und prallte frontal gegen den Tesla einer 30-Jährigen, die noch versucht hatte, auszuweichen. Der 64-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die beiden anderen Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Sowohl der VW als auch der Tesla mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 9.000 Euro beziffert. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme musste der Streckenabschnitt bis kurz nach 19 Uhr gesperrt werden. (rd)

Reutlingen (RT): Bus kontra Pkw

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag an der Einmündung An der Kreuzeiche/Ringelbachstraße ist eine 59 Jahre alte Mitfahrerin in einem Linienbus verletzt worden. Der 46 Jahre alte Lenker des Gelenkbusses wollte gegen 13 Uhr von der Straße An der Kreuzeiche aus nach links in die Ringelbachstraße abbiegen. Dabei streifte der Bus das Heck des Audi einer 26-Jährigen, die zuvor von der Ringelbachstraße aus in die Straße An der Kreuzeiche eingebogen war und am dortigen Fußgängerüberweg warten musste. Durch die anschließende Bremsung des Busses wurde die darin befindliche 59-Jährige nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (rd)

Metzingen (RT): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Gegen 16.40 Uhr befuhr ein 56-jähriger Citroen-Lenker die Heerstraße in Richtung Noyon-Allee und hielt am dortigen querenden Radfahrstreifen an. Als er wieder anfuhr, übersah er einen auf dem Radstreifen von rechts kommenden Radfahrer im Alter von 53 Jahren. Dieser wurde bei der anschließenden Kollision auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen und auf die Straße abgewiesen. Der Rettungsdienst brachte den 53-Jährigen nachfolgend ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit einigen hundert Euro. (mr)

Esslingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend erlitten. Die 22-Jährige war gegen 23.05 Uhr mit ihrem Smart auf der Geiselbachstraße in Richtung Oberesslingen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr sie zunächst den Gehweg, prallte im Anschluss gegen eine Hauswand und danach gegen eine Laterne. Die Fahrerin und ihre 23 Jahre alte Beifahrerin, die einen Schock erlitt, wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Der Sachschaden an Hauswand und Laterne dürfte circa 3.000 Euro betragen. (ml)

Plochingen (ES): Verkehr auf der Bundesstraße ausgebremst (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen und Geschädigten zu einem Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der B 10 im Bereich der Brücke kurz nach der Überleitung zur B 313 in Richtung Nürtingen ereignet haben soll. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 52-Jähriger gegen 14.45 Uhr mit seinem Audi auf der linken Spur der Bundesstraße hinter einem weißen Pkw in Richtung Göppingen unterwegs. Auf der Brücke fiel ihm ein schwarzer VW Polo mit Esslinger Kennzeichen auf, der unmittelbar und unangekündigt vor dem vorausfahrenden weißen Pkw von der rechten auf die linke Spur gewechselt und dann bis zum Stillstand heruntergebremst haben soll. Der weiße Pkw, der Audifahrer und auch der nachfolgende Verkehr konnten nur durch eine Notbremsung einen Unfall verhindern. Der Fahrer des schwarzen VW, der als etwa 30 Jahre alt, mit dunklen, kurzen Haaren, Dreitagebart und mit einer Arbeitshose bekleidet beschrieben wird, soll dann ausgestiegen und an die Fahrertüre des weißen Pkw gelaufen sein. Dort unterhielt er sich eine oder zwei Minuten mit dem Fahrer des immer noch auf der Überholspur stehenden Wagens, bevor er wieder in sein Auto stieg und in Richtung Göppingen wegfuhr. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden. (cw)

Bisingen (ZAK): Gasleitung beschädigt

Eine beschädigte Gasleitung hat am Donnerstagmorgen in der Albstraße für Aufregung gesorgt. Kurz nach neun Uhr war dort bei Baggerarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Dabei kam es kurzeitig zu einem kleineren Gasaustritt bis sich die Leitung selbst abriegelte und nachfolgend von Mitarbeitern des Gasversorgers abgeklemmt wurde. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und neun Feuerwehrleuten, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen vor Ort. (cw)

Balingen (ZAK): In Baustellengrube gefahren

Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag in Balingen in eine Baustellengrube gefahren. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte der Mann gegen 14.45 Uhr mit seinem Opel in der Obere Kirchstraße ausparken, als er wohl aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Opel streifte zunächst ein gegenüberstehendes Fahrzeug und durchbrach danach eine Baustellenabsperrung. In der Folge kollidierte der Pkw mit einer Straßenlaterne, die dadurch abgeknickt wurde und gegen eine Bäckerei prallte. Mit den Hinterrädern in einem Baustellengraben hängend, kam der Opel vor der Bäckerei zum Stehen. Er musste später abgeschleppt werden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. (mr)

Hechingen (ZAK): Bei durchgezogener Linie gewendet

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B32 zwischen Hechingen und Schlatt entstanden. Ein 82-Jähriger war kurz nach 17 Uhr mit seinem Mercedes in den Rückstau aufgrund einer Baustelle in Schlatt geraten. Zeugenangaben zufolge wollte er seinen Wagen daraufhin wenden, fuhr hierzu von der rechten Spur aus nach links und fuhr über die beiden durchgezogenen Linien hinweg auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Schlatt kommenden Toyota eines 81 Jahre alten Mannes. Dieser erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sein Toyota musste abgeschleppt werden. Zudem wurde der Führerschein des Unfallverursachers wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs einbehalten. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell