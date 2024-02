Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in der Bitscher Straße

Pirmasens (ots)

Am Montagmittag, zwischen 11:55 Uhr und 12:05 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Bitscher Straße 11 in Pirmasens. Der Unfallverursacher touchierte, vermutlich beim Ausparken, den am Fahrbahnrand geparkten Seat Toledo. An dem Toledo entstand ein Schaden in Höhe von circa 400 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Laut Zeugenaussagen fuhr der Unfallverursacher einen weißen Ford Ka mit der Stadtkennung PS.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

