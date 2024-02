POL-PDPS: Zwei Fahrer unter Alkoholeinfluss erwischt

Dahn (ots) - Am Samstag, 16.02.2024, zwischen 16.00 Uhr und 17.15 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen in Queraufstellung geparkten blauen PKW Audi A 1, welcher auf dem SBK-Parkplatz in der Weißenburger Straße in Dahn abgestellt war. Hierbei wurde an dem Audi die linke Frontstoßstange und die vordere linke Felge beschädigt, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro entstand. Ohne sich um den ...

mehr